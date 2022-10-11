شكرا لقرائتكم خبر مسؤول بريطاني: الصين تحاول التلاعب بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فليمنج أكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لتمكين الازدهار، فإن الحكومة الصينية تتلاعب بالأمر وتعتبرها «أداة لتوسيع مجال نفوذها».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتطلع الصين إلى استخدام تقنيات جديدة ومهمة مثل العملات الرقمية وأنظمة الأقمار الاصطناعية للسيطرة على سكانها وزيادة نفوذها على مستوى العالم، وفقا لتصريحات رئيس مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية جيريمي فليمنج.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فليمنج أكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لتمكين الازدهار، فإن الحكومة الصينية تتلاعب بالأمر وتعتبرها «أداة لتوسيع مجال نفوذها».

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: الصين تحاول التلاعب بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.