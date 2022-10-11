بارلي: المجر تبتز الاتحاد الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي تعاملات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقالت بارلي في تصريحات لبوابة «ذا بايونير» الإخبارية «بالنسبة لي هذه هي الخطيئة الكبرى للاتحاد الأوروبي، لم يصل فيكتور أوربان إلى وضع يمكنه من ابتزاز الاتحاد الأوروبي على هذا النحو بين عشية وضحاها، بل إن هذا نتاج تراكم على مدار أكثر من اثني عشر عاما».

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