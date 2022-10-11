وزير التنمية المحلية: "حياة كريمة" تجربة تنموية رائدة تحقق العدالة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في الريف والمدن في المساواة وخلق فرص العمل والتعليم الجيد والحصول على الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" اعتبرتها الأمم المتحدة أحد أفضل التجارب التنموية علي المستوي الدولي في عامي 2020 و2021 حيث تتضمن كل جوانب مفهوم التقارب بكل مشتملاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بمفهوم تحقيق العدالة في مكتسبات التنمية بين المستويات المركزية واللامركزية " كدافع لمستقبل مستدام محلياً " على هامش أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.

وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الدولة المصرية فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كنموذج من أفضل الممارسات المعترف بها عالمياً للنهوض بحياة 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف .

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