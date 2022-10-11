تعاون بين البيئة وحياة كريمة لدمج المتطلبات البيئية والمناخ ضمن أنشطة المؤسسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة حياة كريمة بشأن دمج المتطلبات البيئية والمناخ ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في ظل رؤية مستقبلية، وبما يساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

قام بالتوقيع كل من الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي الريئس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذة آية القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

أكدت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار ما تقوم به وزارة البيئة من خلال جهازيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات من جهود لحماية البيئة وتنميتها، وانطلاقا من سعى الوزارة وجهازيها للحفاظ على البيئة وتدعيم حق المواطن المصري في العيش في بيئة صحية سليمة وكذا الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ومشاركة كافة الجهات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ المبادرات التي تطلقها الدولة والتي من ضمنها مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة.

واوضحت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يهدف إلى التنسيق بين كافة أطرافه في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها نشر الوعي والثقافة البيئية، ودمج الأبعاد البيئية ومفاهيم تغير المناخ (التخفيف - التكيف) واستدامة الموارد الطبيعية، والقيام بأنشطة بيئية ضمن الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة بما يحقق الهدف المرجو منه.

وينص بروتوكول التعاون المشترك على قيام جهاز شئون البيئة بالعمل على رفع الوعي والتدريب البيئي لكوادر مؤسسة حياة كريمة، والقيام بحملات مشتركة من كافة الأطراف بشأن نشر الثقافة والوعي البيئي في المحافظات المستهدفة، ومشاركة مؤسسة حياة كريمة في حملات التشجير التي يقوم بها جهاز شئون البيئة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية طبقا لما هو مخطط في هذا الشأن.

ويتضمن بروتوكول التعاون دمج مؤسسة حياة كريمة الأبعاد البيئية ومفاهيم تغير المناح تكيف - تحفيف ضمن الأنشطة التي تقوم بها، ومشاركة المعلومات والبيانات والأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة مع جهاز شئون البيئة حتى يمكن العمل على احتساب نسب الخفض المحققة وإجراءات التكيف الناتجة عن تلك الأنشطة وتوثيقها ودراسة عرضها ضمن أعمال مؤتمر تغير المناخ (cop27) بشرم الشيخ.