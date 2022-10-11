حريق مخلفات كرتون وراء سحابة دخان بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بكمية مخلفات بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة واترفاع ألسنة النيران بشارع الشوربجي نطاق حي الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات كرتون بشارع زغلول المتفرع من شارع الشوربجي، وأجرى رجال الإطفاء عملية فصل لمصدر النيران منعًا لامتدادها إلى المنازل المجاورة.