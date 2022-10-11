مايا مرسي تزور معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، حرص المجلس الدائم على دعم السيدات لتسويق وتطوير منتجاتهن، والمشاركة في المعارض المختلفة وفتح قنوات تسويقية لهن.

جاء ذلك خلال زيارتها معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي، جناح المجلس القومي للمرأة، الذي يشارك به في المعرض ويضم مجموعة من منتجات السيدات من مختلف المحافظات منها منتجات صديقة للبيئة والتي تأتي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمنتجات المتميزة الموجودة بالمعرض والتي تعبر عن الفنون التراثية المصرية من مختلف المحافظات، لافتة إلى أن المعرض يعد فرصة كبيرة لمساعدة العارضين والعارضات فى تسويق هذه المنتجات وفتح أسواق تصديرية لها فى مختلف دول العالم.

وأعربت عن إعجابها الشديد بمنتجات السيدات المعروضة فى جناح المجلس من مختلف المحافظات وجودتها الفائقة، مؤكدة أهمية وعي السيدات بقضية المناخ حيث تعد المرأة هي الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

ويضم جناح المجلس القومي للمرأة منتجات للسيدات صديقة للبيئة والتي تتضمن ملابس واكسسوارات تم إنتاجها من مخلفات الجينز بعد إعادة تدويره، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية التي صنعت بأيدي متدربات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتتضمن الصابون والعرائس والتلي والخوص وحقائب جلدية وحلي من النحاس.

وشمل الجناح أيضا منتجات السيدات من مستحضرات تجميل طبيعية ومنسوجات رسم يدوي بطريقة الرسم على الماء وفنون المكرمية مستوحاة من التراث السيوي ورسم يدوي علي الكتان المصري.

ويشارك المجلس القومي للمرأة في المعرض أيضا من خلال مشروع تعزيز المرأة في التجارة الدولية she trades بمنتجات السيدات التي تم تدريبهن لمدة 12 شهرا بمقر المجلس.

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