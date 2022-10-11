رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمسؤولي إدارة المدن استعدادًا لتسكين الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الثلاثاء، في حضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 /2023.

وافق المجلس على تسكين الطلبة والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي لكنهم في حاجة ماسة للسكن.

وأوصى المجلس بتسكين الطلبة الذكور القدامى "مقيمين العام السابق"، والحاصلين على تقدير(جيد) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة.