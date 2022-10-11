أوكرانيا تعلن انسحابها من بطولة العالم للإسكواش المقررة في مصر

اسماعيل عبد الحي - أعلنت أوكرانيا انسحابها من بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المقررة في مصر ديسمبر المقبل، بذريعة دعم القاهرة “للاستفتاء الروسي الزائف” في 4 مناطق أوكرانية.

وكانت ألينا أوهونسيان، نائبة رئيس الاتحاد الأوكراني للإسكواش، أول من كشفت عن عدم مشاركة بلادها في بطولة العالم للسيدات “رفضا” لدعم عدد من مسؤولي الحكومة المصرية الاستفتاء الأخير الذي أجرته روسيا من أجل ضم مناطق أوكرانية.

وقالت هونسيان في تصريحات لموقع “إسكواش ماد”، الأربعاء الماضي، إنه وفقا للوضع الحالي في أوكرانيا “يجب الإبلاغ بأن فريقنا لن يشارك في بطولة العالم” المقرر تنظيمها في مصر.