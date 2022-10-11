الجيزة: إزالة تعديات المحال والأكشاك المخالفة لبدء رصف طريق ترسا أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحة كمحور مروري مهم بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حي جنوب الجيزة.

وشملت جهود المحافظة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشآت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء في رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم تمهيدآ لتنفيذ خطة التطوير الشامل للطريق والتي ستشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأتي الأعمال بمتابعة من اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.