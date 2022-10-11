وزيرة البيئة: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء تجسيد للجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في افتتاح فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة للدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27" الذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتنمية المستدامة ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة شريفة شريف، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن احتضان جامعة القاهرة لنموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ يدعو للفخر للخروج به من هذا الكيان الوطني العملاق، مشيرة إلى الفرصة العظيمة التي أتيحت للشباب المشارك، وضرورة الفخر بها واغتنام فرص التدريب والتعلم والاستفادة من الأخطاء، وعرض ملخص لهذه التجربة لإظهار حجم المجهود الحقيقي الذي يبذل على مستوى الدولة للخروج بمؤتمر مناخ متميز ناجح بجهود الشباب والمصريين كافة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر للتنفيذ أتت بعد العمل على الورق على مدار 7 سنوات منذ اتفاق باريس حتى 2021، لوضع رؤى قواعد تنفيذ اتفاق باريس والانتهاء منه في مؤتمر المناخ الأخير بجلاسكو COP26، لتكون هذه الدورة بداية مرحلة التنفيذ في العديد من المجالات المطروحة كخفض الانبعاثات والوفاء بالتعهدات، والتأكيد على أن أفريقيا والدول النامية لم تكن المتسبب الرئيسي في انبعاثات تغير المناخ، وفكرة الانتقال العادل وتمويل المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تحرص على التنفيذ الفعلي على الأرض، وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة التي تقوم على إجراءات تنفيذية حقيقية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية، وألا تكون مناقشات مؤتمر المناخ COP27 حبيسة القاعات وإنما تجد تمثيل حقيقي في الواقع.

وتم العمل على مدار 11 شهرا على الوصول بمدينة شرم الشيخ أقرب ما يكون لمدينة صديقة للبيئة في ظل ما يتطلبه التحول الأخضر من عمل لسنوات، فيتم توليد الطاقة بالألواح الشمسية وتنفيذ منظومة نقل كهربائي وبالغاز الطبيعي لوسائل النقل بالمدينة وتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بالاستعانة بتحالف مصري إماراتي للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير.

وأضافت أنه تم رفع كفاءة المحميات الطبيعية كجزء مهم يتعلق بالتنوع البيولوجي، حيث تضمنت عملية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء عدة مكونات من طاقة جديدة ومتجددة، ومخلفات، ونقل كهربائي وسياحة خضراء.

وقدمت وزيرة البيئة مثالا على فكرة السياحة الخضراء بسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة والتي تتمتع بها مصر وهي نموذج للحفاظ على التنوع البيولوجي، فإذا ارتفعت درجات الحرارة فسيتسبب ذلك في التأثير على مسارات تلك الطيور وتوقيتات مجيئها لمصر، كما يمكن أن يتسبب ارتفاع الحرارة في عدم قدرتها على الانتقال من مكان لآخر نتيجة هذا الاختلال في درجات الحرارة، أو أن تفقد مصدر المياه أو تفقد دورة حياتها.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ وعملية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، يتم تنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات وشركاء التنمية، وهو محاولة لتجسيد الجمهورية الجديدة والفكر الجديد.

وأشارت وزيرة البيئة إلى المنطقة الخضراء التي ستنفذها مصر في المؤتمر وتتيح المجال لمشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وكافة الأطياف للتعبير عن أفكارهم وتقديم مقترحاتهم، نظرا لكون مؤتمر المناخ مؤتمرا شموليا يضم كافة أطياف المجتمع.

والمنطقة الخضراء تم تصميمها بحيث تناقش نفس الموضوعات التي ستطرح داخل المنطقة الزرقاء.

وأوضحت أن وجود الشباب والمرأة سيكون أحد الأذرع التي ستساعد على التنفيذ على أرض الواقع والمساهمة في التصدي للتغيرات المناخية.

وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بكافة المشاركين سواء من قاموا بتقديم مبادرات أو من لم يسعفهم الوقت لتقديم مبادرة، مشيرة إلى أن الطموح والاقتناع بإمكانية الوصول وتحقيق الهدف هو الدافع للنجاح والحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.

ويشارك في النموذج 153 طالبا وطالبة يتم تقسيمهم لمجموعات، حيث تقوم كل مجموعة من الطلاب بتمثيل دولة من الدول المشاركة في المؤتمر ويتم تجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ في هذه الدولة وعرضها في نموذج المحاكاة الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر.

ويستهدف النموذج تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل.