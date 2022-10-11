البحيرة تدرس تنظيم مهرجان للبلح

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بدراسة إمكانية إقامة مهرجان للبلح بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع المحافظات الأخرى.

وأشارت بلبع إلى أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج البلح الرطب، كما تنتج 11 نوعًا أشهرها الزغلول والسماني، ويبلغ عدد النخيل بها أكثر من مليون و350 ألف نخلة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 270 ألف طن، كما تتميز مدينتي إدكو ورشيد، بانتشار زراعة النخيل خاصة أصناف البلح "الطري" الذي تجود به المناطق الشمالية من مصر، وينتجان أكثر من 90٪ من الإنتاج الإجمالي لمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال تفقدها موسم جني ثمار البلح بإحدي المزارع التابعة لجمعية ادكغو الزراعية على الطريق الدولي الساحلي.

والمزرعة مقامة علي مساحة 30 فدان تضم أكثر من 2000 نخلة يتنوع إنتاجها ما بين البلح الزغلول والسماني، بكميات إنتاج للنخلة الواحدة تتراوح بين 250 إلى 300 كجم بالنسبة للبلح السماني و100 إلى 150 كجم بالنسبة للبلح الزغلول، كما تضم المزرعة عدد من الزراعات مثل المانجو واليوسفي والعنب وبعض زراعات الخضروات لتحقيق الاستفادة القصوي والاستغلال الأمثل للمساحات.

وأشادت بلبع، بالجودة العالية لإنتاج المزرعة من البلح وكذلك حجم الإنتاج وحصاده وطرق الري الحديثة المستخدمة، بالإضافة إلي المستوى الفني للمزارعين وعمال الحصاد.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة مديرية القوي العاملة بالتأمين علي العاملين والمزارعين وتسهيل الإجراءات لهم، بالإضافة إلى تكثيف الإرشاد الزراعي وهيئة سلامة الغذاء للدورات التدريبية والندوات التوعوية حول طرق الزراعة والري الحديثة وسبل مكافحة الأمراض المرتبطة بزراعة النخيل.

وانطلق موسم جني البلح بمحافظة البحيرة فى 15 سبتمبر الماضي ويستمر حتي 15 نوفمبر، وتشهد تلك الفترة رواج بذلك القطاع والصناعات القائمة عليه مثل صناعة المربات والعجوة.