وفد من الكونجرس الأمريكي يزور معرض "تراثنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زار وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الثلاثاء، معرض "تراثنا"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الفترة من 9 - 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء، افتتح المعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزراء.

وأكدت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحرف اليدوية والتراثية قادرة على توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، ودفع معدلات النمو بشكل عام ، بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي يمكن أن يسهم بها في توفير منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة خاصة الخدمات الفنية التي تعمل على بناء قدرات وتطوير مهارات الشباب في ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، وذلك لتمكينهم من مواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق حاليا، فضلا عن تعزيز قدرات المشروعات في النجاح والاستمرار.

وأكدت جامع على أهمية الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي إلى معرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي لأصحاب الفنون التراثية والحرفيين.

ووفقا للبيان، يقوم وفد الكونجرس حاليا بزيارة لمصر للتعرف على الخطوط العريضة والمحاور الأساسية التي تعتمد عليها عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا خاصة فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث أوجه التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وقام الوفد بجولة في مختلف أجنحة المعرض تفقدوا خلالها الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات كما تفقدوا منتجات العارضين التي تجسد الفنون والإبداعات المصرية من مختلف محافظات مصر وأبدوا إعجابهم بجودة المعروضات وذوقها الرفيع.