بالصور- سقوط شجرة ضخمة على سيارة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تسبب سقوط شجرة ضخمة، اليوم الثلاثاء، في تلفيات بسيارة ملاكي وتوقف حركة المرور بشارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط شجرة ضخمة بشارع جرين أمام مدرسة أبو العز الحريري بمحرم بك، بسبب العوامل الجوية الحالية، دون حدوث إصابات.

انتقل مسئولي الحي وإدارة الحدائق المركزية بالمعدات إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط الشجرة ما أدى إلى إعاقة حركة المرور وتلفيات بسيارة تصادف وقوفها أسفل الشجرة.

وقالت عزة سعد رئيس، حي وسط الإسكندرية، إنه جرى تقطيع الشجرة لتسهيل عملية رفعها بلودر الحي على السيارة، وإعادة فتح الشارع أمام حركة المارة والمرور.