كلب مسعور يعقر فتاة وطفلين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت فتاة وطفلين، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء عقر كلب مسعور لهم بقرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام، يفيد باستقباله فتاة وطفلين مصابين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة عقر كلب مسعور بنجع البياضية بقرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى قنا العام، إن المستشفى استقبل دعاء سيد مصطفى، تبلغ من العمر 20 عاما، وعبدالرحمن جمال، يبلغ من العمر 6 أعوام، وطفل أخر، بنجع البياضية في قرية الجبلاو، جرى تعرضهم لعقر كلب مسعور، جرى نقلهم عبر مرفق الإسعاف إلى المستشفى لتلقي المصل اللازم.

حرر محضر بالواقعة والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.