الآلاف يشاركون في مسيرات بعد الهجوم على حافلة مدرسة في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب ا):

شارك الآلاف من الأشخاص في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء في مسيرات للاحتجاج على هجوم استهدف حافلة مدرسية، في ظل مخاوف من إعادة ظهور حركة طالبان في المناطق، التي كانت تسيطر عليها في السابق.

وقال مسؤولون ونشطاء إن الآلاف من الطلاب من المدارس والجامعات كانوا ضمن المشاركين في المسيرات، حيث كانوا يرتدون الزي الرسمي، ويرددون " لا مزيد من دماء الأطفال".

وجرى تنظيم أكبر منذ مسيرة في سوات، مسقط رأس الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زي، حيث هاجم مسلحون حافلة مدرسة أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة طلاب، وفقا لما قاله المسؤول المحلي رضوان خان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن حركة طالبان باكستان استهدفت المدارس، وخاصة مدارس الفتيات، عندما كان تسيطر على المنطقة في الفترة من 2007 و 2009.

وقال الناشط نديم اسكار" هذا صوتنا ضد الارهاب" ، حيث نشر صورا للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الباكستاني إنه يراقب الوضع، ولكنه استبعد ظهور طالبان مجددا.