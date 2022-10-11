تفاصيل الدين الخارجي لمصر بعد تراجعه في الربع الأخير من العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، تفاصيل تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الرابع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.

وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.

وانخفض إجمالي قروض الحكومة، بحسب بيانات الدين الخارجي، بقيمة 896 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليتراجع بنهاية يونيو إلى نحو 82.3 مليار دولار مقابل 83.2 مليار دولار بنهاية مارس.

وأوضحت البيانات أن تراجع دين الحكومة الخارجي يعود لانخفاض إجمالي القروض طويلة الأجل، فيما تسجل الحكومة أي قروض قصيرة الأجل على مدار العام المالي الماضي.

وأشار التقرير إلى تراجع الدين الحكومي على مستوى السندات بالعملة الأجنبية بقيمة 357 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل نحو 29 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 29.4 مليار دولار بنهاية مارس.

كما تراجعت القروض الحكومية طويلة بقيمة 540 مليون دولار لتسجل في نهاية يونيو 53.3 مليار دولار مقابل 53.8 مليار دولار في نهاية مارس.

وكشفت البيانات عن تسجيل إجمالي الدين الخارجي للبنك المركزي انخفاضا بقيمة 980 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليتراجع إلى نحو 40.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من 41.9 مليار دولار بنهاية مارس.

وأرجعت البيانات انخفاض الدين الخارجي للبنك المركزي إلى تراجع الدين طويل الأجل بقيمة 828 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري، بينما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 151 مليون دولار.

وانخفض إجمالي الدين طويل الأجل للبنك المركزي إلى 25.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 26 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

فيما سجل الدين قصير الأجل للبنك المركزي 15.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 15.8 مليار دولار بنهاية مارس.

وارتفع الدين الخارجي للبنوك بقيمة 289 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي لتسجل 17.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 17.4 مليار دولار في نهاية مارس نتيجة ارتفاع ديونها قصيرة الأجل.

وارتفعت إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بقيمة 488 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي ليسجل 6.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 6.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

فيما تراجع الدين طويل الأجل للبنوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل نحو 11 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 11.2 مليار دولار في نهاية مارس، وفقا لبيانات المركزي.