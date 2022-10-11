بمادة الفورمالين.. نص شهادة مدرس ببيطري قنا حول اتهام معيد بقتل 60 فأر تجارب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

تنظر محكمة جنح مستأنف بندر قنا، اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف على حبس وغرامة معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بعد اتهامه بالتسبب في نفوق 60 فأرا للتجارب ملك زميلته، بقصد إفساد تجاربها البحثية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت جهات التحقيق في قنا بعام 2020، بلاغا من هاجر محمد بربري، المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، وبرفقتها رمضان أبو النجا، عامل التشريح والمسئول عن متابعة المعمل، وقالت فى البلاغ إنها لاحظت وجود مادة سامة بأرضية المعمل.

وحصل "الخليج 365" على نص شهادة الدكتورة أماني سيد جابر، المدرس بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي في قضية نفوق 60 فأرا للتجارب على يد معيد بالكلية ملك زميلته لتعطيل حصولها على درجة الماجيستير.

وقالت الدكتورة أماني سيد في نص شهادتها، إنها كانت من ضمن اللجنة المشكلة من قبل عميد كلية الطب البيطري لفض محتويات مكتب المتهم "أرميا.ن.م"، المعيد بالقسم، بعد واقعة قتل فئران التجارب الخاصة بالتجربة البحثية للمعيدة هاجر محمد بربري، مشيرة إلى أنها كان برفقتها الدكتور عاطف محمد حسين، وعضو من الشؤون القانونية.

وأفادت عثرنا على مادة الفورمالين السامة المخففة بالماء وهي نفس المادة المستخدمة في قتل فئران التجارب.

وقضت محكمة جنح قنا في يونيو الماضي مبدئيا، بمعاقبة المعيد الجامعي بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 جنيها في القضية رقم 5771 لسنة 2022 جنح قنا

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