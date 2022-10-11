شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إنجليزية تكشف عن غيابات جديدة فى ليفربول قبل مواجهة السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول أمام ورطة كبيرة فى الفترة المقبلة، بعد أن تأكد غياب نجمي الفريق على مستوي الخط الخلفي، حيث سيفتقد الفريق الإنجليزي خدمات كلًا من جويل متيب، وأليكساندر أرنولد عن الفريق فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد إصابة الثنائي فى مباراة أرسنال الأخيرة، فى الجولة العاشرة من منافسات البيرميرليج.

ويعاني ماتيب من إصابة قوية فى العضلية الخلفية سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوعين ل ثلاثة أسابيع، فى حين سيغيب أرنولد عن الفريق لمدة تقترب من أسبوعين، بعد إصابته فى كاحل القدم، خلال الكرة المشتركة التي كانت بينه وبين جابريل مارتينيلي مهاجم نادي أرسنال.



موقف كلوب بعد تلاقيه لضربة موجعة

ويعد غياب الثنائي عن الفريق بمثابة الضربة الموجعة للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، حيث أن الفريق يعاني هذه الفترة من تذبذب النتائج بشكل كبير، الأمر الذي جعل الفريق بعيدًا للغاية عن المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



كيف سيتعامل كلوب مع الأزمة الراهنة؟

وأصبح المدرب الألماني يورجن كلوب مضطرًا للدفع بالمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للمرة الأولي له هذا الموسم، الأمر الذي قد يسبب أزمة للاعب والذي سيكون أمام إختبار صعب للغاية عند ملاقاة هالاند خلال الجولة القادمة فى الدوري الإنجليزي.