شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط نيوكاسل الإنجليزي يكشف حقيقة تفاوض ريال مدريد معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث اللاعب البرازيلي برونو جيمارايش، نجم وسط نيوكاسل الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات مسئولي ريال مدريد معه من أجل الإنضمام الفريق الإسباني فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث أكد أنه حدثت بعض المحادثات الشفهية بينه وبين مسئولي النادي الملكي بالفعل، ولكن كانت فى إطار التفاوض الشفوي معه ليس أكثر، والتي لم ترتقي إلى عرض رسمي لناديه الإنجليزي.

وأضاف جيمارايش أنه يكن كل الإحترام والتقدير لفريق ريال مدريد، كونه أحد أكبر الأندية فى العالم، ولكن شدد على أنه يركز فقط مع فريقه فى الفترة الحالية، كما أنه أصبح مؤمنًا بخطة الفريق الإنجليزي والمشروع الرياضي القوي،الذي يقوم عليه الفريق فى الفترة الحالية من أجل مناطحة الكبار.



أسباب دفعت الريال للتفاوض مع اللاعب !

ويري مسئولي نادي ريال مدريد أن صفقة جود بيلنجهام، أصبح يسودها الغموض فى الفترة الحالية، فى ظل تألق اللاعب الكبير فى الفترة الأخيرة مع بورسيا دورتمند، إضافة للقدرة المالية الكبيرة التي يمتلكها اليونايتد وتشيلسي من أجل إستقدام اللاعب، مع الوضع فى الإعتبار أن هذا الموسم هو الأخير للنجم الألماني توني كروس.



سبب رفض اللاعب المفاجئ عرض الريال

ومن جانبه يري اللاعب أن المقابل المالي الذي سيحظي عليه فى نيوكاسل، سيكون أكبر بكثير من العرض الذي سيحصل عليه مع ريال مدريد، كما أن المنافسة داخل الدوري الإنجليزي ستضيف له الكثير خلال الفترة القليلة المقبلة.