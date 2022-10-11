11 أكتوبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد قبل يوم. وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على «فايسبوك «بحسب المعلومات الأولية، قتل 19 شخصاً وأصيب 105 بجروح».

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الإثنين إلى 19 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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