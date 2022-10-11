انت الان تتابع خبر ألمانيا قلقة من "حرب كمركية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شولتس في اجتماع مع صناعيين ألمان في العاصمة برلين، إنه سيناقش قانون خفض التضخم بشكل أكثر شمولاً مع الجانب الأميركي.

وحذر المستشار الألماني من أن الأمر قد "ينتهي بحرب جمركية هائلة"، داعيًا إلى تعاون دولي أوثق بشأن تدابير حماية المناخ والتجارة.



وتم التصديق على "قانون خفض التضخم" الذي أراده الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الصيف، وهو أكبر استثمار تم اعتماده على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ، كونه يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.

وأثارت بعض أحكام القانون ضجة في الخارج، لا سيما منها الإعفاء الضريبي لدى شراء سيارة كهربائية مصنوعة في منشأة أميركية ومزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

