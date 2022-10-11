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كردستان تبحث مع فرنسا إنهاء الانسداد وتشكيل الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب بارزاني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل شوفالييه؛ لبحث "سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا، كذلك ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة".

كما سلط اللقاء، "الضوء على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل المشاكل على أساس الحوار والتفاهم المشترك".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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