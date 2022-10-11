شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز ما قاله محمد بن زايد خلال لقائه بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال محادثاته اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سانت بطرسبرج، إن بلاده تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار بالعالم.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور روسيا حاليا، إن الإمارات تعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات.

أبرز ما قاله محمد بن زايد خلال لقائه بوتين



من جانبه أشاد الرئيس الروسي بدور الإمارات المؤثر في المنطقة، قائلا: "دور الإمارات هو دور كبير ومؤثر في المنطقة".

وفي وقت سابق، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة سانت بطرسبرج، وعقد مع نظيره الروسي،مباحثات تناولت قضايا سياسية واقتصادية، والعلاقات بين البلدين.

وقبيل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي بدأت اليوم الثلاثاء، إلى روسيا، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات، الذي يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار، إضافة إلى احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وشددت على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا "تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة".

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى روسيا.

وقالت صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توجه إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث سيتم تناول الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية فعالة للأزمة في أوكرانيا.



كما تناول موقع صوت أمريكا الزيارة، حيث ركز على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والذي أكد أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

من جانبه، أبرز موقع "الحرة" الأمريكي الزيارة مركزا على بيان “الخارجية الإماراتية” والذي تم خلاله التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدفع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على موقف الدولة المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

بدورها، ركزت وكالة “ريغنيوم” الروسية على أهمية الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا، موضحة أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى تأكيد دولة الإمارات على الاستعداد للدعم الكامل للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا من خلال الأساليب الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي.

كما أشارت صحيفة كوميرسانت الروسية، ذات الانتشار الواسع، إلى أن رئيس دولة الإمارات ونظيره الروسي سيناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الروسية فقد أكدت أن دولة الإمارات دولة مهمة في المنطقة والعالم وتقوم بدور مهم في عدد كبير من القضايا، مشيرة إلى أن محادثات صاحب السمو رئيس الدولة وبوتين ستتناول عددًا كبيرًا من القضايا.

وقال موقع سبوتنيك الروسي إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبحث مع الرئيس الروسي علاقات الصداقة بين البلدين وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما موقع روسيا اليوم فقد أفرد تقريرًا عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة وتعملان على تنميتها بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة لهما.