شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو ما زال يفتقد ليفربول فى الدوري الإنجليزي بعد تجربته فى أستون فيلا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو أنتهت مسيرته وتألقه المعهود فى الدوري الإنجليزي كأحد أفضل نجوم المسابقة فى وقت سابق، حيث غاب اللاعب عن الأضواء بصورة كبيرة بعد تجربته القصيرة مع برشلونة والبايرن، والذي لم يظهر خلالهما اللاعب أفضل مستوياته الفنية، والتي تعهدها الجماهير عنه.

ولم يقدم اللاعب أي جديد فى تجربته الأخيرة مع أستون فيلا إلى الآن، حيث أنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلال 9 لقاءات خاضها الفريق فى البيرميرليج هذا الموسم، فى الوقت الذي لم يتمكن أيضًا من صناعة أي أهداف مع الفريق حتي هذه اللحظة، ليثير تعجب الكثير من الجماهير، خاصة أنه كان نجم ليفربول الأول قبل رحيله إلى برشلونة فى 2018.



أسباب تراجع مستوي كوتينيو المريب!

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن السبب الرئيسي وراء تراجع مستوي كوتينيو بهذا الشكل، هو حزنه الشديد بعد الرحيل عن برشلونة وإستغناء الفريق عنه بهذه الطريقة، خاصة أنه كان يأمل فى العودة لصفوف الفريق مرة أخري، بعد أن قضي موسمًا جيدًا داخل صفوف البايرن فى 2020.



كوتينيو نادم عن تركه لليفربول فى الماضي

ويبدو أن اللاعب قد أخطأ بصورة كبيرة عندما قرر الرحيل إلى برشلونة، حيث أنه كان أفضل لاعبي ليفربول فى ذلك الوقت، كما أن عدم تمسك الفريق الكتالوني به فى الفترة القادمة، جعل اللاعب يشعر بالأسي والإحباط الشديد بعد أن ضحي بالكثير من أجل أن يكون فى صفوف البلوجرانا.