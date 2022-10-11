بالصور- تفعيل خدمة الكشف الطبي عن بُعد في 3 مستشفيات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تفعيل خدمة الكشف الطبي عن بعد في 3 مستشفيات بشرق وغرب المحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إنه جرى توفير 3 أجهزة "Telemedicine" بمحافظة الإسكندرية لمناظرة الحالات عن بعد بمستشفيات "صدر المعمورة، العجمي النموذجي، وشرق المدينة".

وأوضحت "طهيو" أن الخدمة الجديدة المعروفة عالميا باسم "Telemedicine" أو "التطبيب عن بعد" تعد من أحدث الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت إلى أن الخدمة تتيح مناظرة الحالات وعمل استشارات من أساتذة الجامعات فى جميع أنحاء الجمهورية والتنسيق لتحويل الحالات الى المكان المناسب، وتوفر الخدمة إمكانية عرض الحالات على كبار الأطباء المتخصصين، الذين قد يصعب الوصول إليهم بسبب بعد المسافة، للتيسير على المرضى في كافة الأماكن ومختلف الظروف نحو الحصول على الخدمات الصحية بحلول بديلة ومبتكرة.