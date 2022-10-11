روسيا.. ابتكار دواء يطيل العمر ويكافح الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت وكالة تاس الروسية إن باحثين من كلية الهندسة الحيوية والمعلوماتية الحيوية الروسية، ابتكروا دواء مضادا للشيخوخة ويطيل العمر ويحسن جودة الحياة، اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الأولى.

وقال دميتري فيلينسكي، نائب عميد الكلية إن نتائج الاختبارات قبل السريرية لدواء أطلق عليه اسم "بلاستوميتين" المضاد للشيخوخة، أظهرت أنه يطيل عمر الحيوانات. وظهر هذا التاثير في الفئران والخميرة وذباب الفاكهة والأسماك والكلاب والأرانب. ومن المرجح طرحه في الأسواق بعد أن يجتاز الاختبارات السريرية المطلوبة.

وأضاف: "اختبر الدواء فعلا على العديد من أمراض الحيوانات المرتبطة بالشيخوخة، واظهر عدم خطورته على مختلف أنواع الحيوانات".

وأوضح أن أحد اسباب الشيخوخة يكمن في أنه خلال عملية التطور يبدأ الجسم بتركيب مواد خطيرة تسبب تسممه ذاتيا، ويزداد إنتاج هذا السم مع تقدم الإنسان في العمر، ما يؤدي إلى الشيخوخة، الناجمة عن تسمم الجسم ببطء".

وتابع إنه تم ابتكار مادة SkQ1 - وهي مادة قوية مضادة للأكسدة، قادرة على اختراق الميتاكوندريا ومكافحة اشكال الأكسجين الحرة في موقع إنتاجها. وعلى أساس هذه المادة تم ابتكار مضادات للشيخوخة، من بينها قطرات Visomitin ومرهم Exomitin لالتئام الجروح ومستحضرات التجميل MitoVitan، وهذه جميعها متوفرة في الأسواق.