هونر تتحدى سامسونج وأوبو وشاومي.. Honor X40 بمواصفات كبيرة وسعر أرخص (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة Honor مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي صممته لينافس أفضل هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج ووان بلس وشاومي وأوبو، بتكلفة أقل، إذ يبلغ سعره الرسمي 210 يورو فقط.

هاتف هونر Honor X40 الجديد بهيكل شديد الأناقة التصميم مقاوم للماء والغبار، سمكه 7.9 ملم، ووزنه 172 جراما، مع حواف منحنية وظهر زجاجي.

يأتي هونر Honor X40 بشاشة أموليد عملاقة مقاسها 6.67 بوصة، بدقة 395 بكسل، فول إتش دي، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Magic UI 6.1، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذاكرة عشوائية رام 6 و8 و12 جيجا، وذاكرة دخلية 128 و256 جيجا.

الهاتف مزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة(50+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهّزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 40 وات.