انت الان تتابع خبر بينها "العيد الوطني".. البرلمان ينهي القراءة الاولى لـ5 مشاريع قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولـى لمشروع قانون تعديـل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997".

وأضاف، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات فـي دوائر الدولة الممولة مركزياً".



وأشار البيان إلى، أن "البرلمان أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وتابع، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002".

ولفت البيان الى، أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997".