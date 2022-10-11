انت الان تتابع خبر شيرين تنهي الجدل حول قضية إدمانها للمخدرات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وروت شيرين خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس ما كانت تعاني منه، قائلةً: "أنا كنت لازم عشان أنام آخذ حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخذ أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود".وأضافت: "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس. مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة".

وعن قضية حلق شعرها، كشفت شيرين عن قيامها بهذه الخطوة بعد قراءة أحد الكتب، حيث قالت: "اللي أنا عملته علم النفس إتكلم عنه وحلّله كويس، وقريت كتاب إن حلاقة الست لشعرها بداية عهد جديد تفتحه مع نفسها، وحاسة إني فعلا فتحت صفحة جديدة وكإني بغسل نفسي، وكنت بحب شعري لكن شعري الجديد طلع لذيذ".