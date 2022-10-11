البرلمان يؤجل مناقشـة الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي القادم

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشـة الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي القادم ومناقشـة الوضـع المـائي الخطيـر الـذي يعصـف فـي البلاد.



وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءاً على طلب اللجان المعنية، مجلس النواب يؤجل مناقشـة الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي القادم ومناقشـة الوضـع المـائي الخطيـر الـذي يعصـف فـي البلاد".

وافتتح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 5، من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الأولى/ الفصـــل التشريعـــي الثاني".