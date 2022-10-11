شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم احتفالية إنشاد دينى بمناسبة المولد النبوى فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، احتفالية حزب مستقبل وطن، فى محافظة قنا، بمناسبة ذكرى مولد خير البشرية - صلي الله وعليه وسلم باستاد قنا الرياضي.

شارك فى الاحتفالية الكبرى كلا من، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد عماد نائب محافظ الفيوم، والنائب عماد سعد حمودة نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وأمين الحزب بمحافظة القليوبية، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ووكلاء الوزارات وقيادات الحزب بالمحافظة والآلاف من أبناء وعائلات وقبائل ومشايخ محافظة قنا.

وكرم المهندس أشرف رشاد الشريف، في بداية الاحتفالية، عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم بمختلف المراحل العمرية.

وأكد "رشاد" خلال كلمته في الحفل، علي حرصه الدائم علي تكريم تلك النماذج المشرفة واننا اليوم نحتفل بذكري ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ومبعوث الرحمة وعلينا جميعا أن نقتدي برسولنا الكريم في كافة أمور حياتنا.

وقدمت فرقة "الحضرة " في الجزء الأول من احتفالية الحزب الكبري بإستاد قنا الرياضي، مجموعة من أجمل ما أنشد في حب رسول الله وأهل بيته الكرام، وأحيا الجزء الثاني المنشد الديني الكبير محمود ياسين التهامي، من تلك الإحتفالية الكبري التي يحضرها الآلاف من أبناء محافظة قنا.