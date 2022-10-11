شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: الحوار الوطنى نقطة تحول فى مسار الحياة السياسية والاجتماعية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المسار الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذى ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجديد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعاته لوضع كافة الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية والتي تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التي لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات.

ولفت إلى أنه وبالتزامن مع الجلسة العاشرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فلابد وأن يقطع الطريق على مروجي الشائعات بأن قرارات الحوار الوطني معدة مسبقا، لاسيما أن الكثيرين في الخارج ينتظر نتائج الحوار الوطني كخارطة طريق للمرحلة القادم، بأن تكون الخطوات القادمة حاسمة وبأجندة منضبطة تنظيميا وأن يتم التعامل بدقة فيما يطرح من قضايا خاصة وأنه يجب أن يعلم مجلس الأمناء أن ما يتم اتخاذه من قرارات في الملفات المختلف سيكون له تأثير كبير على حياة المواطن البسيط.

وشدد أن العبأ الاكبر أيضا على مقرري اللجان المختلفة، في نقل صورة حقيقية عن جدية الحوار شكلا ومضمونا وعن صحة المسار الذي أعلنه الرئيس عندما دعا إلى هذا الحوار لتحديد أولويات العمل في الملفات المختلفة.