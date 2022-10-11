شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات "النواب" تحذر من الإعلانات الطبية المضلله على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بدوى جرس إنذار لكافة المواطنين بتحذيرها من قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بالترويج لعقاقير طبية وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال بدوي في تصريح صحفي - إن هناك بعض الصفحات تعلن عن عقاقير وكبسولات وهمية لعلاج الأمراض المستعصية مثل السكر والسرطان وأمراض الذكورة بشكل مستمر وجميعها أدوية غير مصرح بها.

وأشادت اللجنة بجهود مباحث الإنترنت فى القبض على عدد من مروجى هذه الصفحات على مواقع التواصل ونجاحها مؤخرا فى القبض على عدد كبير من أصحاب هذه الصفحات مؤكدا أن للجنة تدعم جهود وزارتى الداخلية والصحة فى هذا الصدد نظرا لما تمثله من خطورة على المواطنين فمنها من يصنع فى مصانع ببير السلم وتمثل خطرا وتهديدا على المواطنين وللأسف هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا، موضحا أنه آن الآوان للوقوف ضد هذه الصفحات التى تحقق أرباحا غير مشروع بدون النظر لصحة المواطنين.

كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بإعداد قائمة عن الأدوية غير المرخصة والتى يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحذير المواطنين منها.

وشددت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ضرورة عدم الإنسياق وراء هذه الإعلانات الوهميه علي صفحات السوشيال ميديا وكذلك بعض مستحضرات التجميل التي يتم الإعلان عنها من أكونتات مستعارة.