شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام كبير داخل برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات لشتوية المقبلة من أجل تعزيز الفريق ومواصلة المنافسة على بطولات هذا الموسم سواء الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

تليمانس يلفت انظار إدارة برشلونة

ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن، فإن اللاعب البلجيكي يوري ليمانس لفت انتباه المسؤولين داخل برشلونة بالإضافة إلى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الذي ابدى اعجابه الشديد باللاعب.

وتواصل إدارة برشلونة الإسبانية دراسة كافة الخيارات المتاحة في الميركاتو الشتوي احالي من أجل اختيار أفضل اللاعبين بينهم في أقرب وقت.

برشلونة يصارع اليونايتد على تليمانس

وأشارت الصحيفة أن تليمانس هو محل أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي يقترب أيضا من التعاقد مع اللاعب البلجيكي في الميركاتو المقبل.

وتابعت الصحيفة أنه قد يمكن ضم اللاعب لصفوف برشلونة في الصيف في ظل أحقية توقيع اللاعب لأي فريق بشكل حر لأي ناد خارج إنجلترا اعتبارا من الأول من يناير المقبل من عام 2023.

مشوار تليمانس مع ليستر سيتي

يذكر أن تليمانس قد انتقل لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في عام 2019 قادمًا من موناكو، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 168 مُباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 25 هدفًا، وصنع مثلهم.

