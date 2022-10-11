شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحدد بديل هاري كين حال فشل مفاوضات ضم اللاعب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يبحث عن تعزيز خط هجومه بمهاجم قوي فى الفترة المقبلة، فعلى الرغم أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يعد الخيار الأول للمدير الرياضي للفريق حميديتش، ومدرب الفريق الألماني ناجلسمان، إلى أن الفريق يسعي لتأمين موقفه تحسبًا لفشل مفاوضات ضم اللاعب خلال المرحلة القادمة.

وأفادت التقارير أن المبالغ المالية التي ستتكبدها خزائن الفريق البافاري ستكون كبيرة للغاية فى حالة التعاقد مع هاري كين، ووضع مسئولي البايرن مهاجم مونشنجلادباخ ماركوس تورام تحت الميكروسكوب، فى ظل تقديم اللاعب لمستوي جيد للغاية مع الفريق، فى إطار منافسات البندوسليجا.



نجم نادي لايبزيج فى قائمة الترشيحات

وبالنظر إلى قائمة المهاجمين التي يضعها الفريق البافاري من أجل التعاقد مع أحدهم، فإن النجم كيرستوفر نكونكو مهاجم نادي لايبزيج على رأس قائمة المطلوبين داخل البايرن، حيث سبق وأن تحدث حميديتش عن اللاعب بشكل جيد للغاية، يوحي بوجود إهتمام كبير بتواجد اللاعب مع الفريق، خاصة بعد أن تواجد اللاعب فى القائمة الأولية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، قبل أن يخرج من إطار المسابقة.



رحلة البحث عن بديل ليفاندوسكي مستمرة

وما زالت رحلة البحث عن مهاجم قوي للفريق البافاري يلعب دور البديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي مستمرة، بعدما فشل مسئولي الفريق الألماني فى التعاقد مع بديل قوي للاعب فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله إلى برشلونة، الأمر الذي يستلزم ضم مهاجم قوي للتحديات المقبلة.