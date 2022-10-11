شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية..نجم ليفربول يعود من الإصابة بعد كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نجم ليفربول الإنجليزي من اللحاق بالمباريات القادمة مع الفريق الإنجليزي في الدوري خلال الفترة القادمة بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها.

إصابة نجم ليفربول في مباراة آرسنال

وتعرض لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة قد تتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة قد تؤدي إلى غيابه لما بعد منافسات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية شهر نوفمبر المقبل.

الكشف مدة غياب نجم ليفربول

ووفقا لما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو، فإن غياب دياز سيدوم طويلا وسيستمر حتى أواخر شهر ديسمبر الجاري إلا أنه لن يحتاج لإجراء أي عمليات جراحية.

وأكملت الصحيفة أن نجم ليفربول سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع مما يعني غيابه عن 10 مباريات لليفربول في الدوري.

وكان قد غادر دياز ملعب الإمارات الذي استضاف مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي مساء يوم الأحد الماضي بسبب تعرضه للإصابه بعد لعبة مشتركة مع لاعب آرسنال، توماس بارتي.

يذكر أن دياز لن يشارك في بطولة كأس العالم وذلك بسبب فشل منتخب بلاده (كولومبيا) في التأهل لمونديال قطر المقبل.