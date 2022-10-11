شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق يهاجم صلاح: يجب على كلوب أن يستبعده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الماضية من العديد من الانتقادات على الجانب الفني بسبب تراجع مستواه وعدم مساهمته مع فريقه ليفربول في أي انتصارات خلال الفترة الماضية وابتعاده بشكل كبير عن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

انتقادات ضد محمد صلاح بسبب مستواه

وقام جون ألدريج نجم ليفربول السابق بتوجيه بعض اللوم والانتقاد للنجم المصري محمد صلاح بسبب ما يقدمه الفرعون المصري هذا الموسم.

تصريحات ألدريج عن محمد صلاح

ووفقا للتصريحات التي قالها ألدريج في المقال الذي تم نشره في شبكة ليفربول إيكو:"أنا من أكبر مشجعي صلاح ولكنه يحتاج إلى الاستبعاد قليلا الفترة القادمة".

وأضاف:"صلاح أصبح لا ينصف نفسه ولا ينصف فريقه ولذلك يجب عليه أن يتم اسبتعاده خلال الفترة المقبلة".

وأكمل نجم ليفربول السابق: "لا يهم اسمك في تلك الفترة، سواء كنت ميسي أو كريستيانو فتلك الفترة يجب عليه أن يتم استبعادك من أجل مصلجتك، لا أعلم إذا كان كلوب يمكنه فعل ذلك أم لا".

وأختتم قائلا: "ليس صلاح فقط الذي يجب على كلوب استبعاده، هناك الكثير من اللاعبين أيضا ولكن للأسف كلوب لا يمتلك الكثير من البدائل".

