شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسلط أنظاره على نجم تشيلسي للتعاقد معه في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اهتمام كبير من جانب فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع أحد لاعبي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي

ووفقا لما كشف عنه برنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن إدارة برشلونة توجه أنظارها صوب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل الحصول على خدماته في ظل احتياج الفريق الكتالوني للتعاقد مع صفقة في وسط الملعب.

وأضاف البرنامج أن كانتي اقترب انتهاء عقده مع تشيلسي حيث سينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يعني أنه بإمكانه التوقيع لأي نادب المجان وهو الأمر الذي يستهدفه فريق برشلونة الإسباني الفترة القادمة.

وأفادت التقارير أن هناك خلافات حدثت مؤخرا بين كانتي وتشيلسي هو موقف الاعب من تجديد التعاقد حيث يخشى الفريق الإنجليزي حيث يرغب اللاعب الحصول على عقد طويل الأمد فيما يرغب الفريق الإنجليزي تمديد لمدة بسيطة بسبب كبر سن اللاعب.

برشلونة يبحث عن صفقات مجانية

في المقابل، يواصل فريق برشلونة الإسباني سعيه للتعاقد مع بعض الصفقات المجانية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفريق الكتالوني مؤخرا.