مايكروسوفت تطلق أجهزة جديدة متطورة

نيويورك: تطلق شركة “مايكروسوفت” الأمريكية العملاقة مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة، الشهر الجاري، ويبدو أن الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام “وندوز” قد عفا عليها الزمن بالفعل مع أحدث الأبحاث التي كشفت عن أن العديد منها لا يمتلك الميزات اللازمة لتشغيل أحدث نظام تشغيل “ويندوز11”.

وقالت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، اليوم الإثنين: “قد تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة هذه على وشك أن تبدو قديمة أكثر؛ هذا لأن مايكروسوفت أعلنت أنها ستجري إطلاقا رئيسيا في 12 من الشهر الجاري، ويبدو من المؤكد تقريبا أن الشركة ستستخدم معرضها للكشف عن مجموعتها التالية من الأجهزة الجديدة المتطورة”.

وأشارت إلى أنه “على الرغم من أنه لن يتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية حتى الأربعاء، فقد كانت هناك الكثير من الشائعات حول ما يمكن الكشف عنه بما في ذلك تحديثات لجهاز Surface Pro اللوحي الشهير و Surface Laptop”، لافتة إلى أنه “إذا حصلت الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل وندوز 11 على تحديث فستكون أسرع، وتدوم لفترة أطول، وتقدم إضافات مثل الشحن الأسرع، وشاشات العرض الأكثر سطوعا”.

وأوضحت الصحيفة، أن “Surface Pro يعد جهازا ذكيا يتميز بعلبة لوحة مفاتيح قابلة للإزالة تحوله من كمبيوتر لوحي إلى كمبيوتر محمول يعمل بكامل طاقته، ويحتوي جهاز Surface Pro 8 الحالي أيضا على شاشة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، ومعالج Intel Core من الجيل الحادي عشر، وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة”.

ولفتت إلى أنه “بالنسبة لأولئك الذين يريدون جهاز كمبيوتر محمول مناسبا، يظل Surface Laptop خيارا قويا مع هذا الجهاز المتاح حاليا إما بشاشة 13 بوصة أو 15 بوصة PixelSense بالإضافة إلى عمر بطارية ممتد ومعالجات “أنتل” سريعة للغاية.

وذكرت “ديلي اكسبرس”، أن “بعض الخبراء يتوقعون أن كمبيوتر دسكتوب المتميز قد يكون متوافقا مع بعض التغييرات الهائلة، وأنه لم يتم تحديث جهاز Surface Studio منذ أكثر من ثلاث سنوات، لذا قد يكون من المنطقي إعطائه تحديثا ضخما، وأن هذا الجهاز الذي يستهدف iMac من Apple يتميز بشاشة عملاقة مقاس 28 بوصة، مع معالج سريع وقرص صلب مدمج”.