فرنسا: إيران تعتقل حالياً خمسة فرنسيين بالمجموع

11 أكتوبر , 2022
لوحة جدارية تكريماً لمهسا أميني في باريس (أ ف ب).
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء أنّ خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حالياً في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلّا بأربعة أشخاص.
وقالت كولونا في حديث لـ«فرانس إنتر» «سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجدداً بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حالياً».
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