بايدن يعد زيلينسكي بأنظمة دفاع جوي متطورة بعد هجمات الإثنين

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين تزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهّد بايدن «مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة».

وأضاف البيان أنّ الرئيس الأميركي قدّم لنظيره الأوكراني «التعازي» بالضحايا الذين سقطوا في هذه «الهجمات العديمة الإحساس».

كما شدّد الرئيس الأميركي، وفقاً لبيان البيت الأبيض، على «التزامه المستمرّ مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم حرب وفظائع».

من جهته قال الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر إنّه أجرى مع بايدن «محادثة مثمرة».

وأكّد زيلينسكي أنّ «الدفاع الجوي هو حالياً الأولوية الأولى لتعاوننا الدفاعي».