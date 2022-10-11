انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. الكمارك تتصدر المرتبة الأولى كأفضل هيئة في نشاطاتها وفعالياتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

تصدرت الهيئة العامة للكمارك، المرتبة الأولى كأفضل هيئة في نشاطاتها وتطوير فعالياتها وللمرة الثانية على التوالي.



وقال إعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقا للإحصائيات الشهرية التي أصدرتها وزارة المالية للفترة من (٨/١٧ ولغاية ٢٠٢٢/٩/١٧) بأكثر دوائرها نشاطا وتطورا في فعالياتها، حيث تصدرت الهيئة العامة للكمارك قائمة الدوائر الأكثر احصائية في نشاطاتها وتطوير عملها وفعالياتها".

وأضاف البيان، "وهذا إن دل على شيء فأنما يدل على الإدارة الحكيمة في ظل تسنم مديرها العام شاكر محمود الزبيدي الذي لم يدخر جهدا في سبيل تطوير عمل الهيئة في كافة جوانبها وإجراءاتها والذي كان له الدور الفاعل في دفع كفة الهيئة نحو التطور والتقدم".