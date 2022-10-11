انت الان تتابع خبر المرور تصدر خمس توصيات للطلبة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "الى طلبتنا الاعزاء، مع بداية العام الدراسي الجديد تهديكم مديرية المرور تحياتها، من اجل سلامة الوصول نهيب بكم بالالتزام بالإرشادات التي تضمن سلامتكم:1- النزول من الباب الايمن للمركبة.2- الابتعاد عن المركبات وهي في حالة سير.3- عبوركم للطريق بعد توقف المركبة تماماً.4- الانتباه عند العبور والتأكد من خلو الشارع من المركبات.5- طلبتنا الاعزاء يجب ان يكون عبوركم من خطوط المخصصة لعبور المشاة او بالقرب من رجل المرور.