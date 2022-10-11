انت الان تتابع خبر المرور تصدر خمس توصيات للطلبة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "الى طلبتنا الاعزاء، مع بداية العام الدراسي الجديد تهديكم مديرية المرور تحياتها، من اجل سلامة الوصول نهيب بكم بالالتزام بالإرشادات التي تضمن سلامتكم:
1- النزول من الباب الايمن للمركبة.
2- الابتعاد عن المركبات وهي في حالة سير.
3- عبوركم للطريق بعد توقف المركبة تماماً.
4- الانتباه عند العبور والتأكد من خلو الشارع من المركبات.
5- طلبتنا الاعزاء يجب ان يكون عبوركم من خطوط المخصصة لعبور المشاة او بالقرب من رجل المرور.
1- النزول من الباب الايمن للمركبة.
3- عبوركم للطريق بعد توقف المركبة تماماً.
4- الانتباه عند العبور والتأكد من خلو الشارع من المركبات.
5- طلبتنا الاعزاء يجب ان يكون عبوركم من خطوط المخصصة لعبور المشاة او بالقرب من رجل المرور.
وفي وقت سابق، حددت وزارة التربية، 12 من تشرين الأول، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.