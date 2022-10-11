مفاجآت حفلات كأس العالم في قطر مستمرة ... ميريام فارس ونانسي عجرم وغيرهم

وقد بدا اسم ميريام فارس مجدداً ضمن النجوم المرشحين لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الفيفا المنتظر، خاصة ان ميريام كانت قد أعلنت عن تعاونها مع الفيفا ولكن دون تفاصيل وقد ردد البعض أنها تقوم بتحضير أغنية خاصة لهذا الاحتفال.

يبدو أن سعد لمجرد وزهير البهاوي سيتقابلان من جديد بعد نجاح الدويتو الغنائي المشترك بينهما قبل فترة بعنوان "لوجه تاني" حيث يتردد أن إدارة الفيفا تسعى لجمعهما سوياً ضمن قائمة فعاليات مهرجان فيفا للمشجعين والذي يتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم بقطر، وهو المهرجان الذي تحضر له إدارة الفيفا للجمهور الخاص بالمونديال هذا العام.

وأن مفاجأة حفلات المونديال ما زالت مستمرة، تستعد إدارة حفل افتتاح المونديال للتعاقد مع نجمة الحفل والتي يتردد بقوة أنها نانسي عجرم، على أن تكون النجمة العربية ضمن باقي نجوم الحفل العالميين من مختلف الدول، حيث يتواصل حالياً المنتج الموسيقى العالمي " ريداون" وهو المدير التنفيذي للإبداع الترفيهي حالياً مع العديد من النجوم ليعلن عن كافة تفاصيل حفل الافتتاح خلال الأيام القادمة.

