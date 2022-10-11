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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بلغراد بعد زيارة عمل إلى جمهورية صربيا الصديقة.

الشيخ محمد بن زايد يغادر بلغراد بعد زيارة عمل إلى جمهورية صربيا

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "كان الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في وداع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى مغادرته مطار بلغراد".



وفي سياق منفصل من قلب معرض التكنولوجيا "جيتكس جلوبال 2022"، تواصل مؤسسة "الموانئ والجمارك" تقديم حلولها المبتكرة لتعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي.



وفي الدورة الـ42 من "جيتكس جلوبال" الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 16 مشروعًا ومبادرة رقمية مبتكرة تحت شعار "نبتكر لتسهيل الاقتصاد".



وستعرض المؤسسة مشاريع منصة "دبي ويف" البنية السحابية الهجينة والتي تهدف لدعم جهود المؤسسة في تبني "بنية سحابية رقمية هجينة" تسهم في تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمتطلبات التقنية الداخلية والخارجية للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تسهم في هذه البنية في تمكين ودعم التحول الرقمي بشكل مستدام وبجودة عالية وبتكلفة اقتصادية تنافسية.

كذلك ستعرض المؤسسة مشروع المختبر التقني والذي يوظف التكنولوجيا الذكية لفحص مياه الاتزان على متن السفن من خلال استخدام الجهاز الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقوم بفحص عينات المياه وإعطاء النتائج خلال أقل من دقيقة.

كما أطلقت المؤسسة مبادرات المنصة الذكية للسفن الخشبية "ناو"، برنامج آي بلو الذكي، والخريطة التفاعلية لبحر دبي، ومشروع التفتيش الذكي للوسائل البحرية، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني الموحد لجميع خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتدعم مؤسسة الموانئ والجمارك ومبادراتها الاستباقية، رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالميًا في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية، كما أنها تدعم استقطاب الاستثمارات لزيادة العائد على العمليات وخفض الكلفة على المستثمرين والتجار.

كما أن نجاح المؤسسة في استيعاب التحديات العالمية المتلاحقة عبر حلول ذكية ورقمية سيدعم بدوره مرونة سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.



فيما تعمل مؤسة جمارك دبي في الوقت الراهن على إطلاق عدد من أحدث برامجها الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وآخر مبادراتها في مجالات أتمتة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى ابتكارات التفتيش الجمركي النوعية لحماية المجتمع؛ حيث ستشهد نسخة معرض "جيتكس" هذا العام عرض منصة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومبادرة التدقيق الذاتي والعديد من المشاريع الذكية الأخرى.

ويشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2022"؛ 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25% على أساس سنوي.

تشكل الدورة الثانية والأربعون من "جيتكس 3.0" النسخة الأكثر تأثيرًا في تاريخ الحدث، كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

واصلت دولة الإمارات ريادتها نحو تحقيق الحياد المناخي، بإتمام ربط ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بكهرباء صديقة للبيئة.

في نموذج متميز للتعاون الوثيق والشراكة طويلة الأمد، والتي تتكرر للمرة الثالثة بينهما، قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بإتمام ربط ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات، لتستقبل الشبكة أول ميجاوات من الكهرباء الصديقة للبيئة من هذه المحطة.

ويأتي ربط محطة براكة الثالثة بشبكة كهرباء دولة الإمارات كإنجاز إضافي لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات.

ويقوم قطاع الطاقة النووية بدور محوري في جهود دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ولا سيما في ظل التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية.

وكشف الربط الناجح للمحطة الثالثة في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات عن الخبرات اللازمة لتلبية المتطلبات الدقيقة للوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، فضلًا عن المهارات والمؤهلات المتقدمة لفرق العمل المختصة التي تقودها الكفاءات الإماراتية والتي حققت هذا الإنجاز الجديد.