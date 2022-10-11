شكرا لقرائتكم خبر عن زوج فى مأزق.. دعوى محو وشطب "الطلقة الثالثة" من الدفاتر.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زوج فى مأزق.. الزوج يقيم دعوى محو وشطب لـلطلقة الثالثة من الدفاتر الرسمية"، استعرض خلاله مسألة تعديل الوصف في إشهاد الطلاق من خلال طلب الزوج محو وشطب الطلقة الثالثة من الدفاتر الرسمية، مستندة على أن الطلقة الأخيرة كانت وقت الغضب و"مُعلقة"، والمحكمة تحيل الدعوى لدار الإفتاء لدراستها وإصدار فتوى بشأنها تمهيدا لإصدار المحكمة حكمها مستندة على تلك الفتوى، وإليكم التفاصيل كاملة:

"زوج فى مأزق".. الزوج يقيم دعوى محو وشطب لـ"الطلقة الثالثة" من الدفاتر الرسمية.. ويؤكد: الطلقة الأخيرة كانت وقت الغضب و"مُعلقة".. والمحكمة تحيل الدعوى لدار الإفتاء



برلمانى