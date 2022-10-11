توجيه مهم من وزير التعليم بشأن توزيع الكتب المدرسية والمصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية.

جاء ذلك بالكتاب الدوري رقم 36، الذي أصدره الوزير، اليوم، بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية.

كما أكد الوزير على تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط، والعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أنه سيتم تفعيل المجموعات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.

كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس كتابًا دوريًا رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية.

ووجه الوزير فيه كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الإلتزام بما يلى: إطلاق اسماء المتوفى من المعلمين، والطلاب، والطالبات على أحد المباني، أو الفصول الدراسية، أو المدارس، بعد التنسيق مع المحافظ المختص؛ تكريمًا لهم، وتخليدًا لذكراهم.