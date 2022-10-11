تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي وسعر بيع الدينار البحريني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر بيع الريال القطري والدينار الأردني.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60 جنيها للشراء، و63.37 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.67 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.38 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 27.27 جنيه للشراء، و27.77 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.