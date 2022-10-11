سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام 8 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1666 دولار للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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