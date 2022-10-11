الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحول الجوية تبدأ في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٣٠ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣١ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٣٥ درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل١٥ أكتوبر تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأكدت أنه نظرا لأننا فى فصل الخريف حيث التغيرات الحادة والسريعة فى خرائط الطقس والنماذج العددية، سيتم إصدار وصف تفصيلى للحالة عند ثباتها لضمان دقة وجودة التنبؤ.